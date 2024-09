Giorgio Furlani, nel corso della conferenza stampa di Abraham, ha parlato del caso cooling break svelando la posizione ufficiale del Club.

Il caso c’è. inutile negarlo o volerlo nascondere. Quanto accaduto a Roma sabato sera, durante il cooling break, non può passare inosservato nonostante la volontà anche lodevole degli interpreti di mettere una pezza su quanto accaduto. Il tutto inoltre dopo che Fonseca, a sorpresa, li aveva lasciati fuori dagli undici titolari. L’atteggiamento di Theo e Leao di estraniarsi dal corpo squadra, restando isolati dal resto nei compagni durante il cooling break è un’immagine che alimenta polemica e, legittimamente, anche l’integrità dello spogliatoio rossonero. Come prevedibile i dibattiti divampano, come un fuoco ormai indomabile, e alcuni addetti ai lavori non lesinano critiche marcate ai due milanisti. Giorgio Furlani, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Abraham, ha svelato la posizione ufficiale del Club in merito a quanto accaduto a Roma.

Caso cooling break? Un non evento

Giorgio Furlani si espone in modo chiaro sul caso tanto discusso del cooling break di Theo e Leao. L’amministratore delegato rossonero ha affermato “se n’è parlato tanto e troppo. Adrenalina, partita ecc. Eravamo sorpresi dalle reazioni”. Ha proseguito poi rimarcando che “l’evento l’ha commentato Fonseca e anche Theo Hernandez a nome di entrambi. L’ha detto Abraham e lo dico io. Ci crediate o no, è un non evento”.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Le scuse di Theo e Leao

La recente controversia avvenuta a Roma, con protagonisti due dei giocatori chiave del Milan, Theo Hernandez e Rafael Leao, si è conclusa con un chiarimento e delle scuse formali. Un episodio che avrebbe potuto scuotere l’ambiente rossonero si è trasformato in un’occasione di riflessione e di riconciliazione, grazie anche all’intervento di figure di spicco come Zlatan Ibrahimovic. La situazione, sfociata dopo un incontro dell’Olimpico che ha visto i due protagonisti al centro delle critiche per comportamenti ritenuti non adeguati, si è risolta con la promessa di un riscatto immediato sul campo.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG