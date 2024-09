Adli, nel corso della conferenza stampa di presentazione alla Fiorentina, ha lanciato una frecciata nemmeno troppo velata al Milan.

Il mercato del Milan non è stato caratterizzato da sole new entry ma, al contempo, anche da cessioni. E’ il caso di Adli, il francese è stato infatti ceduto nelle ultime ore di sessione di calciomercato alla Fiorentina. Il centrocampista francese, pur non giocando molto nel suo periodo rossonero, era riuscito a entrare nel cuore dei tifosi del Milan che a lungo ne chiedevano un maggiore impiego, soprattutto nell’era Pioli. Adli, nel corso della conferenza stampa di presentazione alla Fiorentina, ha lanciato una stoccata, nemmeno troppo velata, al Milan con parole che faranno senza dubbio molto discutere.

Il Milan aveva bisogno di vendermi

“I dirigenti a inizio mercato mi hanno detto che avevano bisogno di vendermi e nella mia testa ero pronto ad andarmene. Ho avuto l’opportunità di venire qua a Firenze, in un progetto super ambizioso e l’idea mi è piaciuta subito. Per me è stato semplice, vedendo tutto ciò che è messo nel progetto. Non ho avuto dubbi”.

Yacine Adli

Dettagli dell’accordo

L’intesa raggiunta tra Milan e Fiorentina per il trasferimento del giocatore prevede una formula che, sia per i club sia per il giocatore, potrebbe rivelarsi vantaggiosa. Il passaggio di Adli avverrà tramite un prestito, senza che sia previsto un obbligo di riscatto per il club fiorentino. Questo accordo comporterà un esborso complessivo di 12 milioni di euro, comprendente sia la somma legata al prestito oneroso sia l’opzione di riscatto. Queste cifre mostrano un investimento significativo da parte della Fiorentina e una fiducia nel potenziale di Adli da potersi affermare all’interno del loro organico.

