Fabio Cannavaro, ex difensore, ha parlato della lotta scudetto in Serie A: Inter davanti al Milan nelle gerarchie

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro ha parlato di quella che sarà la corsa scudetto:

«L’Inter mi sembra più attrezzata. Lukaku? L’arma in più per i nerazzurri anche se i ritorni non mi piacciono tanto».

