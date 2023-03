Milan, tutta la carica di Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante svedese non ha alcuna intenzione di fermarsi qui

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni Sportbaldet del suo possibile futuro. Le dichiarazioni dell’attaccante del Milan.

LE PAROLE – «Sono qua per fare la differenza. Se non fosse così, non sarei qui. E non voglio parlare della mia età. Ho ancora tanto da fare e voglio far vedere a tutti coloro che mi hanno dato per finito, che si sono sbagliati».

L’articolo Milan, senti Ibra: «Farò vedere che chi mi dà per finito si sbaglia» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG