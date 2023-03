Walter Sabatini ha rilasciato qualche dichiarazione su Mateo Retegui, obiettivo di mercato del Milan. Le sue parole

Walter Sabatini ha rilasciato qualche dichiarazione su Mateo Retegui, obiettivo di mercato del Milan. Le sue parole in un’intervista a bttfnews.it.

«Retegui è un giocatore molto normale. Poi vedo che in area di rigore conosce qualche movimento ma da qui a dire che sia un giocatore per la Nazionale ce ne corre. Uomo mercato? Significa che le società sono alla canna del gas. È un giocatore normale, non ha punti di forza eccezionali, è un giocatore normale in tutto quello che fa. Ma va detto a onor del vero che un attaccante che fa due partite e la mette dentro due volte è già un bel percorso. Però è l’esaltazione della normalità».

