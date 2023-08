Malick Thiaw, difensore del Milan, ha raccontato in una lunga intervista il suo primo anno in rossonero a SportBild

«A volte devo darmi un pizzicotto. Mi sembra di essere in un sogno. In termini sportivi, il cambiamento è stato molto grande. All’inizio tutto era nuovo e difficile, soprattutto a causa della barriera linguistica. Ma il Milan ha esperti per ogni aspetto pronti ad aiutare. La città è un sogno, la gente è molto gentile».

