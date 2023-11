Il Milan arriva alla sosta con un attacco da reinventare: Leao infortunato, si spera nel recupero, mentre Giroud rischia 4 giornate di stop

Il Milan torna dalla trasferta di Lecce con due punti in meno e due grattacapi in più, che sono l’infortunio di Leao e il rosso a Giroud, che portano anche ad una domanda sull’attacco dei rossoneri.

Al rientro dalla sosta infatti Pioli potrà solo sperare di avere almeno il portoghese a disposizione. Ieri, come riporta La Gazzetta dello Sport, è uscito dopo 10′ per un problema al flessore destro e oggi ci saranno gli esami. Per il francese invece nessuna speranza di esserci e, anzi, c’è il rischio che possa prendere anche 4 giornate di punizione: dipende tutto dalla decisione del giudice sportivo.

