Il Milan può godersi una settimana piena senza gare per la prima volta dopo due mesi di autentico tour de force

Un Milan che può finalmente tirare i remi in barca. I rossoneri vengono da due mesi di autentico tour de force, con impegni infrasettimanali fissi tra campionato e Champions League.

Oggi giorno di riposo per i ragazzi di Pioli, che potranno usufruire di una settimana piena senza gare per preparare al meglio il match contro il Monza. Una circostanza che non succedeva dalla settimana tra la seconda e la terza giornata di Serie A, ovvero dal 21 al 28 agosto.

