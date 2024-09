L’obiettivo di mercato lungamente accostato al Milan, Memphis Depay, ha trovato l’accordo con il Corinthias. Ecco i dettagli dell’affare.

Nel turbolento e sempre imprevedibile mondo del calciomercato, una delle notizie più discusse degli ultimi giorni riguarda il futuro di Memphis Depay, attaccante di origine olandese che fino a poco tempo fa militava nell’Atletico Madrid. La sua carriera, contrassegnata da prestazioni notevoli, ha visto un nuovo sviluppo: Depay ha deciso di intraprendere una nuova avventura, molto lontana dalle luci dei riflettori europei, accettando una proposta alquanto sorprendente dal Brasile.

Un trasferimento oltre le aspettative

Memphis Depay, seguendo le tracce lasciate dalle recenti speculazioni di mercato, ha optato per un cambio radicale nel suo percorso professionistico. Lasciandosi alle spalle la possibilità di unirsi al Milan, una delle squadre più titolate della Serie A italiana, Depay ha accettato un’offerta economicamente vantaggiosa dal Corinthians, uno dei club più prestigiosi del Brasile. Questa mossa ha suscitato non poco stupore nel mondo calcistico, considerando l’abituale flusso di talenti dal Sudamerica verso l’Europa, piuttosto che il contrario.

Dettagli dell’accordo

Secondo quanto riportato, il contratto dell’olandese ammonta a una cifra complessiva di 11 milioni di euro distribuiti su un periodo di 28 mesi. Una proposta che evidenzia la volontà del club brasiliano di investire fortemente su un giocatore di calibro internazionale come Depay, con l’intento di rinforzare la propria rosa e aumentare il proprio appeal sia nel contesto nazionale che internazionale.

Il contesto milanista

Il Milan, da parte sua, aveva considerato l’ingaggio di Depay come una possibile opzione per potenziare il proprio attacco, soprattutto in vista della partenza di Oliver Giroud. L’olandese e Alvaro Morata, attualmente in forze al Milan, avevano condiviso il fronte d’attacco sotto la guida di Diego Simeone all’Atletico Madrid, formando una coppia prolifica. Tuttavia, a causa delle richieste economiche di Depay giudicate eccessive dalla dirigenza milanista, il club italiano ha virato verso altre soluzioni, culminando nell’acquisto in prestito di Tammy Abraham, un attaccante con la voglia di riscattarsi dopo una stagione difficile.

