Sfuma definitivamente la possibilità di ingaggiare Fullkrug. Svelate le ragioni per cui il giocatore non è andato al Milan.

Nel panorama calcistico moderno, i movimenti di mercato rappresentano episodi di grande fascino e suscitano l’interesse generale. Il Milan, fresco di accordo per l’arrivo di Álvaro Morata, è già proiettato verso il futuro alla ricerca di un altro pezzo da novanta per la propria linea offensiva. Tra i nomi che circolano con insistenza, spicca quello di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco in forza al Borussia Dortmund. Nonostante l’interesse sembri palpabile, le ultime indiscrezioni sembrano allontanarlo definitivamente dal Milan.

Perché l’affare è saltato

Patrick Berger e Florian Plettenberg, giornalisti di ‘Sky Sport Deutschland’, attraverso un post sui proprio profili X, hanno svelato le ragioni per cui non si è concretizzato l’affare di Fullkrug al Milan. In particolare hanno rivelato che “Niclas Füllkrug sta seriamente pensando ad un addio al Borussia Dortmund, ci sono diverse ragioni per questo: il West Ham offre un contratto fino al 2027+1, praticamente due anni in più del Dortmund. In Inghilterra sarebbe considerato l’attaccante numero 1. Non ha quella sensazione al Borussia Dortmund a causa dell’arrivo di Guirassy. Questa settimana Füllkrug ha avuto una conversazione tra gli altri con Kehl. In vista dei Mondiali del 2026 – il suo ultimo grande obiettivo in carriera – anche “Fülle” vuole/deve giocare molto e ha anche parlato con l’allenatore della nazionale di un possibile passaggio al West Ham. La stella della DFB inizialmente era scettica, ma ora è aperta. Il Füllkrug sperava da tempo in segreto che il Milan avanzasse. Ma al momento i rossoneri non riescono a trovare i soldi necessari per un trasferimento a titolo definitivo e si sono ritirati dal poker”.

Niclas Fullkrug

Abraham: il nuovo che avanza

Lo ha chiesto Fonseca che lo vede perfetto nel suo Milan come alternativa a Morata. E’ lui il nuovo che avanza, che al momento gode di tutte le preferenze in quel di Via Aldo Rossi. Nelle ultime ore infatti radio mercato ha riferito di una trattativa in corso tra Roma e Milan per definire l’accordo per l’inglese in rossonero. Resta solo da capire, formula ed eventuali contropartite.

