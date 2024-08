Devis Vasquez, presentandosi come nuovo giocatore dell’Empoli, non ha lesinato di mandare una frecciatina al Milan.

Devis Vasquez, da qualche ora, è un nuovo gioccatore dell’Empoli. I due club hanno trovato un accordo sulla base di un prestito, in Toscana il giovane portiere avrà modo di esprimere le proprie abilità trovando certamente più spazio di quello che avrebbe trovato in rossonero. Nel giorno della sua presentazione però il portiere non ha lesinato di mandare qualche frecciatina al Milan.

La frecciatina

Vasquez si presenta ai suoi nuovi tifosi motivando la scelta di firmare con l’Empoli e, al contempo, non disdegna lanciare qualche frecciata al suo ex Club, il Milan, reo forse di non avergli dato lo spazio che riteneva di poter meritare. A tal proposito infatti il portiere afferma di aver“scelto Empoli perché è una bella piazza in cui posso farmi vedere, c’erano tante squadre che mi volevano ma non ho avuto dubbi nello scegliere l’Empoli. I compagni sono bravissimi ragazzi, lo staff anche, sono felicissimo di essere qui”.

L’arrivo all’Empoli

“Per me è una bella opportunità. A me aiuta l’altezza, sono bravo a giocare coi piedi e nelle uscite. Questa è una cosa che mi fa fare la differenza ma sono qui per imparare. Mi piace uscire da dietro e giocare coi piedi. Per me è un nel modo di giocare”. La speranza che ha il Milan è che una realtà minore possa essere un trampolino di lancio per la carriera del giovane portiere su cui il Milan ha dimostrato di credere. Ribadiamo infatti che la cessione è arrivata solo in prestito.

