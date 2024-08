Marc Pubill, inseguito anche dal Milan, ha trovato un accordo con l’Atalanta. Il terzino sbracherà in Serie A, ma non con i rossoneri.

Nel vibrante e imprevedibile mondo del calcio, le strategie di mercato possono riservare sorprese e colpi di scena fino all’ultimo momento. Un nome che ha fatto discutere nei corridoi dello sport più amato in Italia è quello di Marc Pubill, terzino sinistro classe 2003, che dopo una stagione di luci e ombre con l’Almeria, sembrava essere finito nel mirino del Milan. Tuttavia, in una svolta inaspettata, è l’Atalanta a portarsi a casa il giovane talento, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel pescare giovani promesse.

Un trasferimento inaspettato

Nonostante l’interesse iniziale manifestato dal Milan per Marc Pubill nelle prime fasi del calciomercato, il club rossonero non ha poi concretizzato la sua attenzione in un’offerta ufficiale. Al contrario, l’Atalanta ha preso l’iniziativa e raggiunto un accordo con l’Almeria per l’acquisto del giocatore per una cifra complessiva di 20 milioni di euro, di cui 16 milioni di base più 4 di bonus.

Un giovane promettente

Marc Pubill, pur facendo parte di una squadra, l’Almeria, che ha attraversato una stagione complicata culminata con la retrocessione in Segunda Division, ha saputo distinguersi come uno degli elementi più promettenti. Con 23 partite all’attivo, 1 gol segnato e 3 assist, il terzino ha dimostrato di avere le carte in regola per attirare l’attenzione di club prestigiosi.

L’Atalanta punta sui giovani

L’accordo raggiunto tra l’Atalanta e l’Almeria per Pubill si inserisce perfettamente nella linea di condotta della società bergamasca, nota per la sua capacità di scovare e valorizzare giovani talenti. La dirigenza, guidata da Percassi, conferma dunque il suo interesse verso giocatori emergenti, con la speranza che Pubill possa rivelarsi un altro degli investimenti azzeccati che hanno caratterizzato le ultime sessioni di mercato del club.

Il Milan alla ricerca di alternative

Da parte sua, il Milan, pur avendo mostrato un iniziale interesse per Marc Pubill, dovrà ora orientarsi verso altre piste per rinforzare la propria rosa, in particolare il ruolo di terzino sinistro. La società rossonera, con una strategia di mercato sempre attenta e mirata, dovrà quindi valutare attentamente le prossime mosse per mantenere la competitività sia in ambito nazionale che europeo.

