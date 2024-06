Il talento belga si è rilanciato a Bergamo ma un suo riscatto da parte dei nerazzurri non è così scontato.

Dopo una prima stagione tremenda al Milan Charles De Ketelaere si è riscattato all’Atalanta.

La rinascita

In una stagione intera in rossonero il belga ha giocato quasi esclusivamente da trequartista ottenendo il ben poco lusinghiero bottino di 0 goal e 1 assist in 32 presenze. Tutt’altra storia agli ordini di Gasperini: quest’ultimo ha avanzato la sua posizione pur non utilizzandolo da centravanti statico. La sua ultima stagione recita 10 goal e 8 assist in 35 presenze, insomma sembra un altro giocatore.

Charles De Ketelaere

Il suo futuro

Il suo cartellino è ancora di proprietà del Milan ma l’Atalanta può riscattarlo per poco più di 22 milioni di euro (che si sommano ai 3 già pagati per il prestito annuale) entro il 14 giugno. Secondo Calciomercato.com l’intenzione della Dea è ovviamente quello di comprarlo a titolo definitivo ma mediante uno sconto. Il Milan, pur non considerando al momento l’idea di riaccoglierlo, non sembrerebbe intenzionato a chiedere meno di quanto precedentemente pattuito. I rossoneri lo pagarono ormai 2 estati fa 36,5 milioni di euro ed il suo valore a bilancio dopo 2 anni di ammortamento scenderà a circa 22 milioni: concedere sconti all’Atalanta significherebbe fare minusvalenza. Il giocatore intanto dopo la vittoria dell’Europa League ammise di voler restare a Bergamo.

