Continuano ad arrivare novità sul possibile nuovo centravanti del club rossonero: ora in pole ci sono due giocatori che conoscono bene la Serie A.

I dirigenti del Milan continuano a non far trasparire le loro strategie sul grande investimento che quasi sicuramente ci sarà quest’estate: la sostituzione di Olivier Giroud è infatti un qualcosa che non si può più rimandare.

Ibrahimovic e Lukaku

La volontà dell’olandese

Secondo la Gazzetta dello Sport Joshua Zirkzee resta il primo obiettivo di Moncada e soci ma questo non basta per dire che sarà il prossimo 9. L’olandese vorrebbe sì restare in Italia ma il Milan ha una politica societaria piuttosto chiara per quel che riguarda le commissioni agli agenti. Impensabile quindi che i rossoneri spendano 15 milioni di euro in commissioni (queste le cifre che girano adesso) dopo i 40 milioni della clausola rescissoria. L’affare potrebbe essere possibile se le richieste dell’entourage dell’attaccante del Bologna scendessero almeno di una metà.

Vecchie ruggini

Ieri è iniziata a circolare la voce di un nuovo interesse del Milan per Romelu Lukaku: la rosea conferma sottolineando però come al momento sia molto difficile che l’affare si concretizzi. Il belga è tornato al Chelsea ma i londinesi non vogliono cederlo in prestito, formula invece proposta da Moncada. I Blues chiedono il pagamento della clausola che ammonta a 45 milioni di euro ma non è detto che col passare del tempo aprano alle condizioni dei rossoneri. Lo stipendio dell’ex Inter non sarebbe un problema considerato il Decreto Crescita, potrebbe esserlo il rapporto non idilliaco con Zlatan Ibrahimovic… C’è però da dire che il richiamo di Antonio Conte da Napoli potrebbe essere molto più forte della possibilità di andare al Milan per Lukaku.

