Il giornalista Nicolò Schira ha espresso il suo parere sulle situazioni relative ai due francesi che chiedono il rinnovo al club rossonero.

Nicolò Schira a Radio Rossonera ha dichiarato che Theo Hernandez potrebbe non restare al Milan. “È una vicenda da seguire. Il rinnovo è in stand-by, in questo momento non sta decollando. In una situazione del genere, è normale che un giocatore del calibro di Theo Hernandez, che probabilmente si aspettava da tempo una proposta di rinnovo migliorativa che al momento non è ancora stata messa sul tavolo, si faccia delle domande e parli col proprio agente”.

La situazione

“Quilòn è una vecchia volpe e ha raccolto vari interessamenti: il Bayern non ha mai solleticato Theo, non ha avuto grandi feedback dal fratello Lucas. Il Real, come detto, non è un mistero che stia valutando la possibilità di prendere un terzino sinistro. E a quel punto diventa difficile per chiunque dire di no al Real Madrid”.

Mike Maignan

La rivincita

“Anche se Theo è tifoso dei Colchoneros dell’Atletico, per lui sarebbe una grande rivincita. Nel 2019 l’avevano scartato a cuor leggero, tornarci da miglior terzino sinistro al mondo… Ma secondo me molto dipenderà dal Milan. La vicenda Theo Hernandez è simile a quella di Lautaro”.

Sull’estremo difensore

“Maignan guadagna molto meno, e senza fare i conti in tasca a nessuno è molto più facile trovare la quadra. Se da 2.8 ti spingi a 5 o 6 milioni, gli offri il doppio. Theo Hernandez guadagna 5 milioni, non puoi offrire 5.5 o 6… Paradossalmente Theo è più complicato. Per come la penso io, ma è il mio parere, per me è più facile sostituire un portiere, per quanto forte”.

