L’ex difensore Lele Adani ha divulgato una serie di riflessioni sull’ultima amichevole della nazionale italiana.

Lele Adani a Rai Sport ha analizzato così alcuni aspetti di Italia-Turchia terminata 0-0. “Mancini con Bastoni giocano ormai a memoria. Hanno sbagliato all’inizio qualche uscita con Vicario ma ci sta quando provi a sfruttare ogni centimetro di campo. Sono difensori che danno alternativa a Jorginho quando deve portare fuori la palla“.

Hakan Calhanoglu

La metamorfosi del turco

L’opinionista poi sottolinea ciò che rende esclusivo il regista turco in questo momento della sua carriera. “Un Calhanoglu l’Italia non ce l’ha Quello di quest’anno non esiste, esiste solo per la Turchia e l’Inter. È un giocatore universale. Dico che ha imparato a giocare anche all’indietro. Facile parlare della costruzione e dei tiri in porta, adesso sa fare veramente quello. E tornando a Jorginho è quello che deve fare anche Fagioli, la corsa a chiudere linee di passaggio avversarie, assorbire gli inserimenti dei mediani avversari. Calhanoglu lo fa ma non è un processo immediato e lui è uno dei centrocampisti centrali migliori al mondo al momento”.

Il Calhanoglu rossonero

“È capace di andare a contrastare, al Milan non era così? Prima certe virtù neanche le conosceva non è che non le metteva in pratica e adesso si diverte a correre all’indietro, a raddoppiare sulla punta, usa la scivolata, il tackle, un calciatore completo che ha proprio ribaltato la sua carriera“. Al Milan ha giocato esclusivamente come trequartista e si è mostrato piuttosto discontinuo nell’interpretare quel ruolo.

