MilanNews ha intervistato Enzo Gambaro che ha detto la sua sul rendimento del Milan. “Io parto dagli ultimi due anni che sono stati negativi. Hai ottenuto un quinto posto e saresti uscito dalla Champions. Non hai valorizzato De Ketelaere che magari non è un campione ma sicuramente è un buon giocatore. Stagione negativa”.

L’ultimo anno

“Quest’anno il Milan era notevolmente rinforzato dalla società ed è stato fatto un lavoro importante a livello di mercato. Però alcuni difetti cronici non sono stati colmati: mancava un attaccante giovane che si alternasse con Giroud, o un centrocampista centrale che tenesse più la posizione anche se in questo caso era soprattutto un’idea dell’allenatore non volere giocatori con queste caratteristiche. Credo che il Milan avesse tutte le possibilità per lottare per lo scudetto, ma un conto è rimanere sulla scia della prima e un altro arrivare a 15-18 punti dai campioni d’Italia”.

Squadra Milan

Il bilancio

“In definitiva sono state due stagioni negative, anche se ci sono state delle cose buone con l’arrivo di giocatori bravi: Pulisic è uno dei migliori giocatori della Serie A, Reijnders e Loftus-Cheek bene e poi Chukwueze, che è un giocatore di qualità anche se non è riuscito ad esprimerle al massimo. C’è da capire il perché”.

L’incidenza dell’allenatore

“Le partite le vincono i calciatori, se loro sono forti il compito degli allenatori è di non fare danni. Quando hai giocatori fortissimi, anche se metti un tecnico che non ha allenato più di tanto basta che sia intelligente, che non faccia danni e vince uguale. Prendiamo Ancelotti col Real Madrid: ha una grandissima squadra, lui è bravo perché non fa danni. Più il livello scende più l’allenatore conta. Ad esempio nella corsa salvezza il suo peso è maggiore, perché senza il grande giocatore deve tirar fuori delle situazioni tattiche importanti. Nelle grandi conta meno, nelle big italiane chiaramente non essendoci più i campioni che c’erano in passato l’allenatore deve metterci più del suo”.

