E’ durata pochi minuti la partita di Rafael Leao in Lecce-Milan: il portoghese dopo uno scatto ha sentito tirare il flessore

E’ durata pochi minuti la partita di Rafael Leao in Lecce-Milan: il portoghese dopo uno scatto ha sentito tirare il flessore

Brutte notizie per Pioli e per i rossoneri. L’esterno dovrà sottoporsi ad accertamenti per capire l’entità dell’infortunio.

L’articolo Milan, si ferma Leao: brutte notizie per Pioli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG