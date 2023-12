Milan, Simic non è una sorpresa! Aveva già fatto vedere questa cosa con la Primavera. I dati con Abate

Esordio con rete per il difensore rossonero Simic.

Ma per chi lo segue dal Milan Primavera non è sicuramente una novità. Con Abate ha totalizzato 9 presenze in campionato e nel match contro il Bologna ha segnato e fatto un assist. Inoltre è stato utilizzato per tutti i match di Youth League tranne quello contro il Newcastle. In queste partite gli è stato mostrato 3 volte il cartellino giallo.

The post Milan, Simic non è una sorpresa! Aveva già fatto vedere questa cosa con la Primavera appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG