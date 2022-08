Non solo a centrocampo, il Milan starebbe pensando anche a un difensore per completare il reparto: Diallo in stand by, Ndicka lontano

Non solo a centrocampo, il Milan starebbe pensando anche a un difensore per completare il reparto: Diallo in stand by, Ndicka lontano.

Sul primo parla La Gazzetta dello Sport, secondo cui la trattativa si sarebbe un attimo arenata. Motivo? La formula del trasferimento. I rossoneri propongono un prestito con diritto di riscatto. Per Ndicka invece si è espresso Gianluca Di Marzio, che ha affermato come il centrale voglia restare all’Eintracht fino a scadenza del contratto.

L’articolo Milan, situazione difensori: stallo per Diallo, Ndicka vuole restare all’Eintracht proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG