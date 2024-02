Milan Slavia Praga, i cechi conoscono bene San Siro: l’ottimo ricordo e il precedente con l’Inter nel 2019. I dettagli

Il Milan affronterà la Slavia Praga agli ottavi di finale di Europa League, con la gara d’andata in programma il 7 marzo a San Siro e il ritorno al Eden Aréna, noto anche come Synot Tip Aréna, giovedì 14 marzo.

Non sarà una prima volta per la formazione ceca, che conosce già San Siro e ne ha un ottimo ricordo. Nel 2019, infatti, riuscirono quasi a vincere in Champions League contro l’Inter di Antonio Conte, per poi pareggiare al 91′ a causa del gol di Barella.

The post Milan Slavia Praga, i cechi conoscono bene San Siro: il precedente con l’Inter appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG