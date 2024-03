Milan Slavia Praga, Pioli ha deciso: in attacco toccherà a lui! Le ULTIMISSIME sulla formazione che scenderà in campo stasera

Per Milan Slavia Praga di stasera, Stefano Pioli pensa ad affidarsi alla miglior formazione possibile. L’idea del tecnico rossonero per la gara d’andata degli Ottavi di Finale di Europa League è quella di sfruttare l’apporto del pubblico di San Siro e di indirizzare le sorti del doppio confronto come fatto nello scorso turno contro il Rennes.

Stando a quanto riferito da Sky Sport sulle scelte di formazione, in attacco si andrà per i titolarissimi. Leao dunque agirà sulla sinistra, con Pulisic sulla destra. Il trequartista sarà Loftus Cheek mentre la punta di riferimento sarà Giroud.

The post Milan Slavia Praga, Pioli ha deciso: in attacco toccherà a lui! Le ULTIMISSIME appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG