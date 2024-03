Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, ha parlato in conferenza stampa alla viglia degli ottavi di Europa League contro il Milan

Il Milan è pronto agli ottavi di finale di Europa League dove affronterà lo Slavia Praga. L’andata si giocherà a San Siro e Trpisovsky ne ha già parlato in conferenza stampa.

CHE MILAN SI ASPETTA – «Avremo bisogno di una prestazione un po’ come quella contro l’Inter. Ovviamente deve esserci una buona preparazione mentale e fisica, sono veramente felice di essere di nuovo qui. Spero e penso che sarà una partita simile. Il Milan sa giocare molto bene, Leao è uno dei migliori al mondo. Vedremo come fare. Saremo molto attenti anche al centrocampo, dove c’è Bennacer. Hanno grande esperienza: giocheranno un po’ come l’Inter qualche anno fa, dovremo essere molto forti in difesa. Ci metteremo tutta la nostra forza. Il Milan usa tanti giocatori e sono tutti di grandissimo livello. Il portiere del Milan addirittura ha degli assist: è una cosa rara, unica. Noi dovremmo essere molto attenti a tutto».

CAMBIARE IL MODULO – «Abbiamo giocato 120 minuti settimana scorsa, poi domenica: abbiamo cambiato alcuni giocatori anche per qualche infortunio. Ora aspettiamo l’ultima rifinitura per capire chi sarà in forma soprattutto tra chi ha giocato tutte le ultime due partite. Noi effettivamente giochiamo con il 4-3-3: dobbiamo vedere domani come sistemare le cose in difesa, devo un attimino ancora mettere a punto la situazione attuale, per fare una difesa migliore affinché il Milan abbia più difficoltà. Abbiamo visto come gioca il Milan e dobbiamo decidere la formazione al momento. Ovviamente vorremmo un po’ continuare come le ultime partite, in cui abbiamo preso solo 3 gol. Sappiamo che ci aspetta probabilmente un altro tipo di gioco. Difficile prepararsi ad affrontare ad uno come Leao: normalmente non incontriamo giocatori come lui».

GIOCARE CONTRO IL MILAN – «Per me giocare qui è il picco della carriera. Mi ricordo Baresi, Costacurta: allora li vedevamo solo in televisione, anche raramente. Giocare contro il Milan per noi è una festa, contro una squadra così, con questa tradizione, con questo stadio. Spero di fare meglio che contro la Roma».

CHI TOGLIERE AL MILAN – «Difficile dirlo, sono contento che i miei giocatori affronteranno quelli del Milan. Adoro Leao, lo vediamo giocare spesso».

