Ha fatto notizia la mancata convocazione da parte del nuovo ct dell’Italia, Luciano Spalletti, di alcun giocatore del Milan

Poca Italia nel Milan? Nelle prime convocazioni del nuovo ct della Nazionale, Luciano Spalletti, non c’è alcun rossonero. Non è stato convocato Davide Calabria, sulla stessa linea d’onda di quanto faceva Roberto Mancini. Ma anche per le Under la situazione non cambia molto.

Tra l’Under 21, l’Under 20 e l’Under 19 sono soltanto in due i rossoneri ad essere stati convocati. Si tratta di due terzini: Davide Bartesaghi e Vittorio Magni. Il primo dei due ha preso parte al ritiro estivo con la squadra di Pioli ed è destinato a diventare il vice-Theo.

