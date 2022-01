Milan-Spezia, le formazioni ufficiali

Un’unica novità per il Milan (Krunic al posto dello squalificato Tonali) rispetto alla vittoriosa trasferta a Venezia. Thiago Motta non cambia e conferma l’undici che ha battuto il Genoa a Marassi. Le scelte dei due allenatori. Calcio d’inizio alle ore 18:3o. Il Milan vuole sorpassare l’Inter in classifica mentre gli ospiti cercano importanti punti salvezza. La panchina di Thiago Motta è ancora traballante.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Théo Hernandez; Bakayoko, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Panchina: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Castillejo, Giroud, Rebic, Maldini, Messias, Di Gesù, Stanga. Allenatore: Pioli.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Bastoni, Kiwior, Maggiore; Gyasi, Manaj, Verde. Panchina: Zoet, Zovko, Sala, Kovalenko, Hristov, Nzola, Ferrer, Antiste, Sher, Agudelo, Strelec, Bertola. Allenatore: Thiago Motta.

ARBITRO: Serra di Torino.