Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali

Uno dei tre posticipi di questa 22° giornata di Serie A si gioca allo stadio Dall’Ara e vede scendere in campo Bologna e Napoli. Spalletti sceglie Mertens falso nueve mentre Sinisa Mihajlovic opta per la difesa a tre e schiera l’ex Inter Arnautovic al centro dell’attacco. Calcio d’inizio alle ore 18:30. In classifica il Napoli è a quota 43 punti al quarto posto, i ducali hanno 27 punti e hanno vinto solo una delle utlime 5 gare disputate. I precedenti tra le due squadre sono 145: 47 le vittorie del Bologna, 40 i pareggi e 58 le vittorie del Napoli.

Ecco le scelte dei due tecnici:

Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Viola, Svanberg, Hickey; Soriano, Arnautovic, Sansone. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Elmas, Zielinski, Lozano; Mertens. Allenatore: Luciano Spalletti.