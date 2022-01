Thiago Motta: “Il Milan non è solo Ibrahimovic. Dobbiamo fare bene”

Lo Spezia si presenta a San Siro contro un Milan determinato a sorpassare l’Inter in testa alla classifica. Per i liguri, contro Ibrahimovic e compagni, servirà un’impresa. Le parole di Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ai microfoni di DAZN prima della gara di questo pomeriggio contro il Milan al Meazza. “Abbiamo fatto una buona partita con il Genoa, ogni partita però ha la sua storia e vedremo cosa sapremo fare stasera. Ibrahimovic è un grandissimo campione, il Milan è una squadra completa e non c’è solo Ibra. Ci sono tanti campioni e dobbiamo fare una buona partita a livello difensivo e provare a colpire in avanti”.

Squadra bassa e ripartenze: un copione già scritto. Non sarà facile per gli ospiti. Lo Spezia viene dalla bella vittoria di Genova mentre i rossoneri hanno battuto per 3-0 il Venezia nell’ultimo turno. Con una vittoria il Milan supererebbe l’Inter in testa alla classifica. I rossoneri hanno però giocato una partita in più.