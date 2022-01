Gabbia: “Mi trovo bene con Kalulu. Ci siamo preparati al meglio”

Matteo Gabbia guiderà anche questa sera la difesa del Milan al fianco di Kalulu. Le 5 presenze in campionato del difensore sono un segnale che qualcosa sta cambiando. Gli infortuni dei colleghi di reparto Kjaer e Tomori hanno spalancato le porte al debutto del calciatore. Le parole di Gabbia a Milan Tv a pochi istanti dal match di campionato contro lo Spezia.

Sul momento dei rossoneri: “Abbiamo avuto tanti impegni e vogliamo fare bene anche oggi. Speriamo di vincere anche oggi”. Una vittoria oggi avrebbe un significato diverso dalle altre partite. I tre punti garantirebbero al Milan il primo posto in classifica in attesa del recupero di Bologna-Inter. Sul rapporto con Kalulu: “Mi trovo bene con lui, stiamo cercando di conoscerci sempre di più. Ci siamo preparati al meglio per la partita di oggi”.