Milan Spezia: prima occasione da titolare per Vranckx? Il centrocampista belga potrebbe partire dall’inizio

Salgono le quotazioni di Aster Vranckx per una maglia da titolare in Milan-Spezia. Il 20enne centrocampista belga finora ha collezionato tre presenze, tutte in campionato partendo dalla panchina.

Contro la formazione di Luca Gotti potrebbe arrivare la prima occasione da titolare per Vranckx che finora ha sempre convinto quando è stato impiegato. Pioli sta valutando se schierarlo dal 1’ nella posizione di trequartista, con Diaz a destra e Leao a sinistra, in modo da avere in prospettiva un’alternativa a Krunic nelle partite in cui, in quella zona di campo, serve un elemento più votato alla copertura rispetto a Diaz e De Ketelaere.

