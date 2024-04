Calhanoglu incendia gli animi in previsione del derby del 22 aprile contro il Milan. Non ha dimenticato come esultarono i rossoneri.

Il derby del 22 aprile potrebbe regalare all’Inter lo scudetto della stella. Un traguardo unico, mai accaduto prima nella stracittadina della Madonnina, avvenimento che ogni tifoso rossonero vorrebbe scongiurare ad ogni costo. L’eventualità però è tutt’altro che remota, la matematica con buone probabilità consentirà questo clamoroso intreccio. Il Milan affronterà la partita a distanza di 4 giorni dal ritorno di Europa League contro la Roma, partita in cui cercherà di rimontare il passivo di 1-0 subito tra le mura amiche. Calhanoglu, grande ex della partita, ha lanciato ai microfoni di Cbs Sport una frecciata nemmeno troppo velata al Milan.

Hakan Calhanoglu

La provocazione

Il centrocampista dell’Inter ha trovato sulla sponda nerazzurra del Naviglio la propria consacrazione definitiva. Il turco non vede l’ora di cucirsi sul petto quello scudetto che, alla prima stagione senza di lui, il Milan conquistò proprio ai danni della sua attuale squadra. In previsione della vittoria del tricolore, forse proprio nel derby, Calhanoglu si è così espresso: “Sarebbe pazzesco vincere lo scudetto nel derby ma quello che spero è che sia una partita bella e corretta, con festeggiamenti svolti in maniera tranquilla. Perché mi ricordo come ha festeggiato il Milan in passato quindi voglio stare molto calmo, sarà una partita durissima”.

La risposta del Milan

Pochi giorni fa il capitano Calabria ha espresso la determinazione della squadra a provare a vincere tutte le partite da qui alla fine, così da scongiurare che l’Inter possa riuscire nello scacco matto di festeggiare la conquista della seconda stella proprio nel derby con il Milan.

