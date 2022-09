Accordo del Milan con MonkeyLeague, i rossoneri chiudono ancora un accordo di partnership che porterà denaro.

Ecco le parole dello Chief Revenue Officer di AC Milan, Casper Stylsvig sull’accordo dal sito ufficiale rossonero: “Siamo entusiasti di iniziare questa partnership con MonkeyLeague, una cooperazione che ci permetterà di rinforzare la nostra posizione nel campo dell’innovazione digitale. Siamo orgogliosi di essere il primo club calcistico a stringere una partnership con MonkeyLeague. Tramite questa collaborazione porteremo questo gioco ai nostri tifosi in tutto il mondo offrendo loro un nuovo modo innovativo per poter interagire con la loro squadra del cuore“.

sede Milan

Conclude sempre sul sito ufficiale rossonero, l’Head of Marketing & Partnership di MonkeyLeague, Oren Langberg: “Collaborare con i campioni dell’AC Milan, un Club indiscutibilmente iconico della storia del calcio, è un’ulteriore dimostrazione di cosa stiamo costruendo e in che direzione siamo rivolti come gioco e casa produttrice di giochi. La partnership rappresenta inoltre un passo chiave nel nostro programma di agevolare il passaggio dal Web2 al Web3.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG