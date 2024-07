Anche il Bologna si sarebbe aggiunto alla lista di squadre interessate a Kiwior. Sul giocatore è sempre vivo l’interesse del Milan.

Nell’incessante teatro del calciomercato, il Milan continua a essere protagonista di rumors e discussioni relative alle sue prossime mosse per rafforzare il roster. Sebbene la priorità sembri essere l’acquisto di un attaccante che possa rappresentare il presente e il futuro del club, non meno importante risulta la ricerca di un nuova pedina da inserire nel comparto difensivo. Tra i nomi che circolano con insistenza c’è quello di Jakub Kiwior, una volta dello Spezia e ora in forza all’Arsenal. I rossoneri sembrano molto interessati al talento del difensore, su cui però non manca una forte concorrenza.

Kiwior al centro delle attenzioni

Jakub Kiwior, originario della Polonia e attualmente sotto contratto con l’Arsenal, è finito nel mirino di diverse squadre di Serie A grazie alle sue prestazioni convincenti. Il Milan lo segue da tempo vista la necessità di rafforzare il proprio reparto difensivo, potenzialmente indebolito dall’imminente arrivo di Calafiori dal Bologna all’Arsenal. Il profilo di Kiwior sembra rientrare perfettamente nei piani rossoneri che vedono nel calciatore un elemento capace di offrire solidità e affidabilità.

La competizione s’infiamma

Nonostante l’interessamento del Milan, la strada per assicurarsi le prestazioni del polacco non è sgombra da ostacoli. Almeno due club di Serie A, ovvero la Juventus e il Bologna, hanno mostrato un concreto interesse per il giocatore, rendendo la trattativa più complessa. In particolare, il Bologna emergerebbe come possibile destinazione per Kiwior, creando un interessante intreccio di mercato con l’Arsenal. Questa improvvisa e agguerrita concorrenza potrebbe complicare i piani del Milan, che nonostante ciò rimane vigile sulle opportunità di mercato.

Primarie e secondarie

Per il Milan, l’ordine delle priorità rimane definito: l’acquisto di una punta titolare sembra essere al primo posto nell’agenda del club. Questo non significa tuttavia che la ricerca di un difensore sia messa in secondo piano, bensì viene gestita parallelamente per garantire al mister Stefano Pioli una rosa equilibrata e competitiva. Il possibile acquisto di Kiwior sarebbe il risultato di un calciomercato attento e mirato, che cerca di colmare le lacune evidenziate nella stagione in corso. Il Milan sembra quindi determinato a portare avanti trattative su più fronti, dimostrando una volta di più la propria ambizione.

