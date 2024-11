Il nuovo “Rabiot” nel mirino. Il Milan è pronto a giocarsi la carta Fonseca per chiudere il grande colpo: ecco cosa trapela.

In epoche recenti, il calcio ha testimoniato un acceso interesse nei confronti delle giovani promesse, capaci di alterare gli equilibri di squadre intere con il loro ingresso in campo. In questo scenario, il Milan si appresta a vivere una sessione di calciomercato invernale con l’intenzione di rinforzare una rosa di già alta caratura, ma che potrebbe necessitare di ulteriori elementi per fronteggiare il fitto calendario delle competizioni a cui partecipa.

Uno dei nomi che circola con insistenza per il rinforzo della mediana rossonera è quello di di un centrocampista francese, paragonato in patria a Rabiot, che potrebbe essere il vero colpo rossonero per il prossimo mercato. Un ruolo decisivo sarà ricoperto da Fonseca per via di un dettaglio non da poco.

Dal mercato a Milan-Juve: quante prove di maturità

Il Milan è atteso da una prova di maturità, l’ennesima della stagione, sabato prossimo contro ls Juventus. Non solo il campo, ma anche il mercato, dove il Milan deve dare risposte a gennaio per completare la rosa di Fonseca al meglio. Sul fronte calcio giocato, dopo un pareggio deludente a Cagliari e una sorprendente vittoria a Madrid contro il Real, il Milan deve assolutamente cercare punti e nuove conferme nella partita contro la Juventus. La sfida rappresenta un appuntamento di grande rilievo ma anche una sfida da non sbagliare per avvicinarsi concretamente alla lotta per lo Scudetto. Nuovi passi falsi rischierebbero di compromettere ulteriormente la rincorda alle posizioni di vetta occupate per ora da squadre che non sembrano accennare cali di tensione.

Il nuovo Rabiot per il Milan

Il calciatore in questione, classe 2007, ha già attirato l’attenzione di diversi club grazie alle sue prestazioni. Il Milan, in particolare, sembra molto interessato a Bouaddi – scrive La Gazzetta dello Sport – e viene considerato in pole position per vari motivi. Innanzitutto, il club meneghino avrebbe dimostrato un interesse precoce per il giovane talento, muovendosi con un certo anticipo rispetto ad altre squadre. Altro aspetto rilevante riguarda le relazioni all’interno del mondo del calcio: la “carta Fonseca”, ovvero l’allenatore che ha dato a Bouaddi la possibilità di esordire, potrebbe rivelarsi decisiva nella trattativa. Affrontare una negoziazione per un talento così promettente non sarà semplice né economico. Secondo le ultime indiscrezioni, il costo per assicurarsi le prestazioni di Bouaddi potrebbe aggirarsi tra i 15 e i 20 milioni di euro, anche se non si esclude che la valutazione possa salire fino a 30 milioni. Cifre considerevoli, che testimoniano l’alto potenziale attribuito al giovane calciatore e l’intenso interesse che il suo profilo suscita sul mercato.

Moncada, Furlani e Scaroni

Le prospettive e il futuro

Nel calciomercato moderno, investire su giovani promesse può rappresentare una strategia vincente a lungo termine. Il Milan, con la potenziale acquisizione di Bouaddi, darebbe un chiaro segnale di fiducia verso il futuro, puntando su un talento ritenuto capace di crescere e di diventare un pilastro importante per la squadra. Anche i tifosi rossoneri seguono con attenzione queste voci di mercato, consapevoli che ogni acquisto può essere decisivo per il futuro successo del club.

LEGGI ANCHE Il “Brahim Diaz” olandese nel mirino del Milan: “decisa” la svolta di mercato tanto attesa

Leggi l’articolo completo Milan sul “nuovo” Rabiot: il Club ha una “carta” vincente sorprendente, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG