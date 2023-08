Calciomercato Milan, c’è la mossa del club rossonero per Mehdi Taremi: un emissario del Diavolo questa sera in Portogallo

Mehdi Taremi è l’obiettivo ultimo del calciomercato Milan. Come riporta A Bola, indiscrezione confermata anche da Alfredo Pedullà, questa sera un emissario del club rossonero sarà in Portogallo per trattare col patron del Porto.

La richiesta iniziale dei Dragoes è di circa 25 milioni di euro: l’obiettivo del Milan, considerata la scadenza al 2024, è quella di abbassare la richiesta intorno ai 18 milioni, bonus inclusi.

The post Milan-Taremi, c’è la mossa del club rossonero. Ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG