Il Bayern Monaco ha fatto un tentativo per Kalulu come erede di Pavard: il Milan fa muro per il duttile difensore e complica i piani dell’Inter

Come riportato da Sport Mediaset, l’operazione Pavard resta in bilico, visto che il Milan ha rifiutato un tentativo del Bayern Monaco per Kalulu:

«Il Bayern non ha individuato il sostituto ed è la situazione necessaria per far partire il francese: Chalobah è il nome caldo, no del Milan per Kalulu, richiesta altissima. Non dovesse arrivare, l’Inter tornerebbe su Schuurs e girare quei 32 milioni al Torino».

L’articolo Bayern Monaco, tentativo per Kalulu ma il Milan rifiuta: Pavard resta in bilico proviene da Inter News 24.

