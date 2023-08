Calciomercato Milan, conferme sull’offerta ufficiale presentata dai rossoneri al Porto per Taremi: fissata la deadline

Come riferito da Gianluca Di Marzio, piovono conferme sull’offerta inviata dal calciomercato Milan al Porto per Mehdi Taremi.

I rossoneri hanno messo sul piatto 12 milioni di euro più due di bonus con i portoghesi che stanno valutando la proposta e daranno una risposta domani mattina. Se l’affare non dovesse andare in porto, il Milan farà un nuovo tentativo a gennaio e in ogni caso bloccherà l’attaccante a parametro zero per il prossimo giugno (l’iraniano ha il contratto in scadenza nel 2024).

