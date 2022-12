Il secondo portiere del Milan, Ciprian Tatarusanu parla così a MilanTV del ritiro dei rossoneri a Dubai, ecco le parole.

Sono queste le parole del secondo portiere del Milan, Ciprian Tatarusanu che parla così a Milan TV del ritiro e delle amichevoli rossonere: “Qui fa molto più caldo che a Milano. Dobbiamo adattarci in fretta a queste temperature. Ci siamo riposati, ma ora abbiamo ricominciato. Dobbiamo dare il massimo in vista della ripresa del campionato. Non cambia il modo di allenarsi in base alla temperatura. Bisogna solo adattarsi in fretta. Arsenal e Liverpool sono due squadre forti, saranno dei bei test per noi. Speriamo di fare grandi partite.“

Conclude così sul Mondiale: “E’ la prima volta che si gioca in inverno. Ci sono ancora alcuni nostri compagni che stanno giocando, speriamo che possa andare il più avanti possibile. Sul gruppo della squadra ogni tanto scriviamo qualcosa.“

