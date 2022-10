Il Milan si appresta ai rinnovi di contratto del tecnico Stefano Pioli e dell’attaccante Olivier Giroud. Le ultime

Il Milan è concentratissimo sul campo ma guarda anche ai rinnovi di contratto. Nelle prossime settimane verranno concretizzati i prolungamenti di due degli artefici della risalita rossonera degli ultimi anni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Uno di loro è forse il principale, mister Stefano Pioli. La lunga scalata iniziata del 2019 tra lo scetticismo generale e che ha portato il ritorno in Champions League e la vittoria dello Scudetto. Il tecnico ha da sempre ribadito il feeling che prova nell’ambiente rossonero, una stima ricambiata dalla società. Nelle prossime settimane ci si siederà al tavolo per prolungare questo matrimonio fino al 2024.

L’altro è l’uomo che nei tabellini dei match pesanti compare sempre. Olivier Giroud è felice al Milan e il Milan è felice di lui. Per ora è concentrato sul campo e a provare a strappare una convocazione per il mondiale in Qatar. Una volta tornato dalla competizione iridata lo aspetteranno in sede, dove anche lui porrà la firma fino al 2024.

