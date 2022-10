Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport dopo questo ottimo avvio di stagione

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport dopo questo ottimo avvio di stagione. Le sue dichiarazioni:

«In ritiro era andato il mio fratello scarso. C’era l’interesse della Roma ma quando non andò in porto mollai. Il mister mi ha cacciato anche un paio di volte dall’allenamento. Non riuscivo a reagire per la prima volta nella mia vita. Ero dispiaciuto trattandosi della Roma e tornare sarebbe stata come una rivincita personale».

NAPOLI – «Siamo pronti. Raspadori farei fatica a ‘picchiarlo’ perché è una persona splendida. Speriamo non sia necessario».

DIONISI – «Senza di lui non sarei qui e forse nemmeno in Serie A. Ha creduto in me più di tutti e in estate mi disse che avremmo giocato a tre perché mi considera una delle mezzali più forti».

