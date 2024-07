Gianfranco Teotino ha parlato del mercato del Milan mettendo a paragone Rabiot e Fofana, chiarendo quale sia la sua preferenza.

Il Milan dopo aver ingaggiato Morata sta incontrando più di qualche difficoltà per chiudere il grande rinforzo per il centrocampo di Fonseca. Il profilo su cui si sono concentrate le maggiroi attenzioni è senza dubbio Fofana del Monaco ma, come vi stiamo documentando, non mancano intoppi con il club francese che sembra giocare al rialzo. Motivo questo che obbliga il Milan a riconsiderare altre possibilità, tra queste spicca quella di Adrien Rabiot che attualmente è senza squadra dopo la naturale scadenza del contratto in essere con la Juventus. Gianfranco Teotino, ai microfoni di Sky, ha parlato della situazione e della scelta che il Milan deve affrontare nei prossimi giorni.

Rabiot? C’è un problema

Gianfranco Teotino ha evidenziato subito il problema che potrebbe frenare il Milan nell’ingaggio di Rabiot. Ha infatti sottolineato che “bisogna capire esattamente quante sono queste commissioni per Rabiot, perché come sappiamo ci sono quelle particolarmente esose. Abbiamo visto com’è andata con Zirkzee, con commissioni che era immorale pagare” Ha proseguito poi rimarcando che “bisogna poi tener conto del fatto che l’ingaggio che chiede Rabiot è probabilmente quattro volte superiore a quello che chiede Fofana“.

Youssouf Fofana

Meglio Fofana

Dovendo scegliere tra i due profili, Teotino non ha dubbi e afferma che “Fofana è un giocatore più giovane di Rabiot, che ha più esperienza, ma io sono sempre più per i giovani che per i giocatori già conosciuti. Se le richieste degli agenti di Rabiot, più quelle dell’ingaggio fossero esagerate, io fare più uno sforzo per Fofana”.

