Paolo Paganini ha svelato che le difficoltà del Milan di arrivare a Fofana si chiamano Juventus. Ecco i dettagli dell’indiscrezione.

In piena estate, il calciomercato si infiamma con voci e trattative che tengono con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Tra questi, il Milan si trova al centro dell’attenzione per la possibile acquisizione di Youssouf Fofana, il dinamico centrocampista difensivo francese, le cui prestazioni con il Monaco hanno catturato l’interesse dei rossoneri. Ma con l’avvicinarsi della nuova stagione, la questione urgente rimane: Fofana vestirà il rossonero o prenderà un’altra direzione? Paolo Paganini, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato che per Fofana ci sarebbe stato un’importante rilancio di un club di Serie A.

Giuntoli beffa Ibra

La notizia ha senza dubbio del clamoroso ma Paolo Paganini riferisce che le ragioni che stanno rallentando l’approdo di Fofana al Milan potrebbero avere un unico nome e cognome: La Juventus. Attraverso un post sul proprio profilo X ha infatti rivelato che persone ben informate su Fofana, che sembrava destinato al Milan, mi hanno detto che c’è stato un rilancio importante nelle ultime ore della Juventus visti gli ostacoli per arrivare a Koopmeiners”.

Teun Koopmeiners

Fofana vuole il Milan

Alessandro Schiavone, qualche giorno fa, attraverso un post sul proprio profilo X aveva rivelato che la volontà di Youssouf Fofana fosse più chiara che mai: vuole solo il Milan. Ha poi aggiunto che le recenti voci inerenti a possibili intromissioni di squadre della Premier per il francese del Monaco non hanno riscontro reale. Il Milan, al momento, resta quindi la squadra più vicina al giocatore e che ha mostrato l’interesse maggiore per ingaggiarlo, a un anno dalla scadenza del suo contratto.

