Il Corriere della Sera ha fatto luce sulle ragioni che stanno complicando il concretizzarsi dell’affare tra Milan e Monaco per Fofana.

In piena estate, il calciomercato si infiamma con voci e trattative che tengono con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Tra questi, il Milan si trova al centro dell’attenzione per la possibile acquisizione di Youssouf Fofana, il dinamico centrocampista difensivo francese, le cui prestazioni con il Monaco hanno catturato l’interesse dei rossoneri. Ma con l’avvicinarsi della nuova stagione, la questione urgente rimane: Fofana vestirà il rossonero o prenderà un’altra direzione? Il Corriere della Sera, sulle proprie colonne, ha fatto il punto sulla trattativa svelando le vere ragioni che stanno bloccando la trattativa.

Dmitrij Rybolovlev: tutto parte da lui

Il Milan sembrava davvero a un passo dal definire l’accordo per Fofana con il Monaco. La squadra mercato rossonera, con in testa Zlatan Ibrahimovic, ha difatti da tempo trovato l’accordo economico con il centrocampista francese e sembrava in via di definizione anche quello con il club transalpino. Tutto perfetto ma – scrive Il Corriere della Sera – Dmitrij Rybolovlev, proprietario del Monaco, avrebbe reagito in modo piuttosto forte dopo aver appurato che la trattativa era stata gestita scavalcandolo. Da qui nasce la richiesta importante, fortemente onerosa ( 35 milioni, ndr ), nonostante il giocatore si appresti a entrare nel suo ultimo anno di contratto con il Monaco.

Giorgio Furlani

Diplomazie rossonere in azione

Il Milan, vedendosi quasi raddoppiare i costi sui quali stava cercando l’intesa con il Monaco, ha decisamente raffreddato ogni velleità ma non sono da escludere nuovi tentativi di negoziazione. Questi infatti saranno motivati e spinti dalla volontà ferma del giocatore di accettare il Milan, a cui ha già dato parola e dove vuole giocare sin dal prossimo anno.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG