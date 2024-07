Federico Marchetti ha svelato che il Milan sarebbe ormai a un passo dal chiudere con Pavlovic ed Emerson Royal. Novità importanti su Fofana.

Il Milan avanza sempre più convintamente verso i propri obiettivi di mercato. Non mancano difficoltà e ostacoli da superare ma la squadra mercato rossonera lavora alacremente per chiudere al più presto i colpi necessari a dare nuovo slancio alla rosa di Fonseca. Tra questi figurano senza Pavlovic, il gigante serbo per aumentare il tasso di fisicità e robustezza alla difesa, e parallelamente Emerson Royal. Il brasiliano è infatti da tempo in cima ai desideri di Ibra e Moncada, visto come profilo ideale per offrire freschezza alla fascia destra di difesa. Il giornalista ed esperto di mercato Federico Marchetti, nel suo editoriale per Tmw, ha svelato gli ultimi sviluppi in merito alle due trattative sopra citate.

Pavlovic-Emerson Royal: doppio colpo Milan

Federico Marchetti evidenzia che “il Milan continua a ragionare sulla propria campagna acquisti, in particolare si continua a lavorare per Pavlovic (si assottiglia la distanza con il Salisburgo) e aumenta la fiducia anche per Emerson Royal, considerato da sempre una priorità”. Evidenzia inoltre che “se dovessero andare in porto queste due trattative non ci sarebbe spazio per Rios, colombiano, visto che sarebbe anche lui extracomunitario”.

Youssouf Fofana

Capitolo Fofana

Il Milan continua il pressing per Fofana, nonostante le resistenze del Monaco siano sempre più determinate. Marchetti sottolinea che “bisognerà trovare altre strade per eventualmente sostituire Fofana, per cui oggi il Monaco alza il muro e complice l’inserimento di altri club, tiene il prezzo molto alto”. Il contratto in scadenza a giungo 2025 non spaventa il club francese che, al momento, sembra tenere il punto in merito alla richiesta al Milan.

