Il Milan spinge per chiudere l’affare Samardzic, sia per completare il centrocampo, sia per offrire a Fonseca una valida alternativa ai titolari.

L’interesse crescente del Milan per il centrocampista serbo Lazar Samardzic rappresenta uno dei temi caldi in questa sessione estiva di calciomercato. Gli ultimi aggiornamenti rivelano che il club rossonero è deciso più che mai a portare a termine l’acquisto del giocatore, inseguimento che non nasce di certo oggi, ma che sembra avvicinarsi a una svolta significativa, non senza però una serie di ostacoli da superare. Federico Marchetti, nel suo editoriale per TMW, ha evidenziato un particolare decisamente molto interessante sulla trattativa tra il serbo e il Milan.

Samardzic alternativa di Loftus-Cheek

Il Milan ha dimostrato la propria volontà di rinforzare la squadra di Fonseca con acquisti mirati che possano dare iniezioni di qualità e, al contempo, offrire alternative in quei reparti dove scarseggia l’abbondanza. Sono da leggere in tal senso le trattative per Fofana, e in particolare quella per Samardzic. Il serbo infatti non solo potrebbe completare il reparto di centrocampo ma essere anche la prima alternativa di Loftus-Cheek. Federico Marchetti ha rivelato che “tra gli obiettivi rossoneri rimane sempre Samardzic come giocatore, il quale è visto come alternativo a Loftus Cheek, e con cui completare il centrocampo”.

Il rilancio del Milan

Il Corriere delle Sport, sulle proprie colonne, riferisce che il Milan pare abbia davvero deciso di rompere ogni indugio e affondare il colpo per Samaradzic. Il giovane talento serbo dell’Udinese è ora in cima ai pensieri della squadra mercato rossonera che, nelle ultime ore, avrebbe effettuato un nuovo rilancio per sbloccare l’affare. Il club dei Pozzo chiede 25 milioni per il ragazzo, troppi per il Milan che lo valuta 20 milioni. Pobega potrebbe essere la soluzione a tutti i mali, apprezzato dall’Udinese e per cui i rossoneri non si opporrebbero a inserire nella trattativa, valutandolo 15 milioni. L’apertura del Milan in tal senso equivale a un vero e proprio rilancio per dare nuova vita alla trattativa.

