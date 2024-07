Dall’Inghilterra riportano che il terzino destro inglese abbia le idee chiare per il proprio futuro.

L’Inter non ha ancora definito la questione relativa a Denzel Dumfries anche se molti danno per abbastanza vicino un rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Siccome la trattativa in passato sembrava andare verso uno scenario non positivo, i dirigenti si sono diverse volte guardati in giro: Aaron Wan Bissaka del Manchester United è stato accostato più volte.

La volontà

Anche il contratto dell’inglese con il Manchester United è in scadenza a giugno 2025 e ciò apre a diverse possibilità per il futuro del giocatore. Secondo quanto riportato da The Athletic, Wan Bissaka vorrebbe trasferirsi all’Inter o in questa sessione di mercato o la prossima estate a parametro zero qualora non dovesse trovare un accordo per restare a Manchester.

La situazione

Aaron Wan Bissaka ha dimostrato un interesse concreto verso l’Inter, rifiutando persino proposte da altri club, come quella del West Ham. La trattativa potrebbe prendere piede anche attraverso una formula meno diretta, come uno scambio di giocatori. È emersa l’ipotesi di uno scambio che vedrebbe l’inglese arrivare in nerazzurro e Denzel Dumfries fare il percorso inverso, trasferendosi in Inghilterra al Manchester United. Tuttavia, questa soluzione non sembra aver ancora trovato conferme concrete. Inzaghi sta spingendo da mesi per il prolungamento dell’olandese: secondo le ultime notizie l’ex PSV Eindhoven dovrebbe firmare il rinnovo con l’Inter nelle prossime settimane.

