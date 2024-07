L’ex centrocampista del Sassuolo cerca maggior minutaggio in nerazzurro dopo aver capito che non ci sono spiragli per un cambio di squadra.

La seconda stagione in nerazzurro sarà cruciale per Davide Frattesi, il centrocampista dell’Inter che dopo un primo anno di transizione cerca ora di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra di Inzaghi.

Un bilancio deludente ma da non sottovalutare

Davide Frattesi ha affrontato una prima stagione difficile con i nerazzurri. In campionato, ha collezionato 32 apparizioni ma solamente 6 da titolare, totalizzando meno di 1000 minuti in campo. Seppur con un impatto limitato in Serie A, l’ex Sassuolo ha dimostrato il suo valore in Champions League, anche se negli incontri chiave è stato relegato a partire dalla panchina. Nonostante un minutaggio ridotto, la mezzala ha chiuso la stagione con 8 goal, risultando il miglior primo cambio dell’Inter.

Davide Frattesi

Scenari futuri

All’alba dei suoi 25 anni, Frattesi si trova di fronte a un bivio importante della sua carriera, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: accontentarsi di un ruolo marginale o aspirare a diventare una colonna portante dell’Inter. La concorrenza nel centrocampo nerazzurro è agguerrita, con giocatori del calibro di Zielinski e Mkhitaryan. Il centrocampista della nazionale non sembra intenzionato a cedere anche se ha valutato in passato la possibilità di cambiare squadra: i dirigenti nerazzurri hanno chiuso la porta a questa soluzione. Frattesi comunque non è scontento di ciò, la società e lo staff tecnico credono in lui; ora non resta che lottare per un posto da titolare.

