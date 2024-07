Il giornalista Sebastiano Vernazza ritiene che le gerarchie nel reparto offensivo dei nerazzurri saranno meno stabili rispetto al passato.

Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport ha fatto una disamina sul nuovo attacco dell’Inter. “La concorrenza fa bene, migliora le prestazioni, e la regola varrà per l’attacco dell’Inter, rinforzato dall’arrivo di Mehdi Taremi, attaccante iraniano preso a parametro zero dal Porto. Taremi però non è una riserva annunciata, come Marko Arnautovic e Alexis Sanchez nella stagione scorsa”.

La situazione

“Le gerarchie offensive dell’Inter 2023-24 erano chiare: Lautaro Martinez e Marcus Thuram titolari; Arnautovic e Sanchez rincalzi ‘stagionati’. Un bene e un male allo stesso tempo: in Champions League, l’Inter ha pagato l’assenza di un’alternativa giovane e forte ai due titolarissimi, specie nella notte di Madrid contro l’Altetico, quando è mancato qualcuno capace di imporre una variazione ai soliti temi”.

Marcus Thuram

Il cambiamento

“Non che Taremi sia un ragazzino, ha appena compiuto 32 anni, che però non sono i 35 di Sanchez e i 34 di Arnautovic. Taremi non se ne starà buono buono in panchina come i due di cui sopra, lavorerà ogni giorno per mettere in difficoltà Simone Inzaghi nelle sue scelte”.

Chi rischia

“Sia Lautaro sia Taremi sono giocatori sapienti e con l’intelligenza si supera qualsiasi difficoltà. Lautaro poi è un nove tendenza dieci, non a caso porta sulle spalle quest’ultimo numero. Gli piace venire incontro per distribuire il gioco dalla trequarti e correre in area per il raccolto. Martinez e Taremi potrebbero trovare un’intesa naturale e devastante, essere l’uno la sponda dell’altro. Nel caso, andrebbe in difficoltà Marcus Thuram, uomo scudetto, nel senso che le sue interazioni con Lautaro hanno fruttato la seconda stella. L’attacco alla profondità di Thuram è stato un fattore dirimente. Manca la prova del campo, ma siamo convinti che il francese si integri bene anche con Taremi. Allora sarà decisiva la gestione dei tre da parte di Simone Inzaghi, con la quarta punta, al momento ancora Arnautovic, abbastanza fuori dai giochi“.

