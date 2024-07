Il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua sulle prime amichevoli dei nerazzurri non disdegnando un occhio al mercato.

A gettare luce sulle prime uscite stagionali della nuova Inter è stato Fabrizio Biasin, ospite del canale YouTube di Iotifointer.

La scoperta

Un nome risalta immediatamente dall’analisi di Biasin, quello di Taremi, descritto come un “giocatore vero“. Questa affermazione subito segnala l’impatto positivo che l’atleta è riuscito a dimostrare nelle prime prove con la maglia nerazzurra. L’iraniano ha realizzato 3 goal nelle 2 amichevoli fin qui disputate contro il Lugano e la Pergolettese; conta pochissimo ma è un inizio più che incoraggiante.

La volontà di Inzaghi

Ciò che emerge è la filosofia di Inzaghi di trasmettere una visione di gioco chiara a tutti i membri della squadra, comprese le cosiddette seconde linee. Tutti devono avere ben chiaro in mente cosa fare in campo perché le partite saranno tantissime e l’Inter ha bisogno di ogni singolo.

Mehdi Taremi

In rampa di lancio

Secondo Biasin, Zielinski ha tutte le carte in regola per emergere e scalare le gerarchie all’interno della squadra, essendo il “classico centrocampista che piace” al tecnico.

Differenza di vedute

Nel discorso sulle strategie di mercato, Biasin rivela che Inzaghi sembrerebbe propendere per l’acquisto di un giocatore già formato e pronto per entrare a pieno titolo nelle dinamiche della squadra, mentre la dirigenza nerazzurra appare orientata verso profili più giovani e di prospettiva, come Bisseck.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG