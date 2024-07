L’ex difensore Luigi Garzya vede la squadra di Inzaghi favorita per la vittoria finale anche del prossimo campionato.

Luigi Garzya a TMW Radio ha detto la sua sulle squadre che si contenderanno lo Scudetto nella prossima stagione a partire dall’Inter. “È una macchina quasi perfetta. Sono forti in tutti i reparti, hanno comprato le pedine giuste, dei ricambi che sono titolari. Non è facile battere una squadra così. Quest’anno punteranno di sicuro sulla Champions, ma non so quante potranno batterla in campionato”.

Sul Mondiale per Club

“Sono troppe le partite. Ma facendo questi tornei incameri soldi in cassa. La questione è prettamente economica ormai”.

Antonio Conte

Sul Napoli di Conte

“Lui è un mio amico, ma l’ho criticato quando era giusto farlo. Dove è andato era sempre difficile ottenere risultati, ma lui riesce a far rendere tutti al 100%. L’ossatura è la stessa dello scudetto, ci può stare un anno deludente, se ha accettato è perché ha visto che c’è del materiale per fare bene. Credo che alla fine arriverà Lukaku, che conosce a memoria il gioco di Conte e farà tanti gol. Per me ci divertiremo quest’anno”.

La previsione

“Fonseca È una bella sfida, non sarà facile in uno dei club più titolati al mondo. Sostituire Pioli non è semplice. Da dire però che sarà una delle principali squadre che lotterà per lo Scudetto ce ne passa, ho i miei dubbi. Hanno preso Morata, che è molto forte, ma non c’è niente di scontato. Vedo l’Inter davanti e poi qualche gradino sotto le altre”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG