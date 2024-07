L’ex allenatore Alberto Malesani ha lodato il tecnico nerazzurro e non solo.

Alberto Malesani ha ammesso di avere un debole per Simone Inzaghi; ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport. “Ogni periodo ha le proprie metodologie. E quest’anno, me lo faccia dire, ci sono allenatori di alta qualità, altissima qualità. Io apprezzo infinitamente Simone Inzaghi, e un po’ il suo gioco mi ricorda quel 3-5-2 che facevo anche io. Simone mi garba non solo per come ha vinto ma anche per come è. Lui ha portato qualcosa di nuovo l’anno scorso, accorgimenti che hanno messo in difficoltà tutti“.

Piotr Zielinski

L’ammirazione

“Lui mi garba perché è silenzioso, non se la tira, non si innalza a inventore del calcio, fa analisi perfette delle gare. E poi vince. Insomma, sa vedere calcio e l’ha anche saputo cambiare, in certi aspetti dell’attacco. Nella passata stagione ha portato giochi offensivi che pochi hanno capito, soprattutto nel trovare contromosse. Bravo. Bravissimo davvero. E ne troverà ancora, vedrete. Vero stratega, senza alzare mai la voce… E poi all’Inter si stanno via via dimostrando dei maghi a trovare giocatori a parametro zero ancora motivati, l’ultimo esempio è Zielinski“.

Le rivali

“Negli ultimi due anni non abbiamo visto, con Inter e Napoli, lotte fino all’ultimo. Secondo me torneranno le battaglie fino all’apice del campionato. Chi mettiamo dietro all’Inter? La Juve. Che va sempre inserita ma quest’anno di più. Motta fa crescere i giocatori, lo ha ampiamente dimostrato a Bologna. E ha portato, come Italiano a Firenze, la partecipazione collettiva alla fase offensiva. Io attaccavo con Thuram, e Fuser, Cannavaro e Vanoli li portavo dentro il campo. Cose che ho rivisto l’anno scorso“.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG